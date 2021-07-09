"Думала, це мурахи": на Рівненщині змії атакують українців

Гадюка атакувала жінку в лісі / скріншот

На Рівненщині в селі Грабунь на жінку накинулася гадюка. Селянка в лісі збирала ягоди, і в якийсь момент відчула біль.

Вже з розпухлою ногою, страшним головним болем і нудотою її терміново госпіталізували, повідомляє ТСН.

Плазуна не бачила, але зрозуміла, що її атакувала змія, коли раптом запекла нога.

Жінка одразу звернулася до медиків. Її забрали в лікарню, але стан вже був середньої тяжкості. Зараз пацієнтці краще, вона оговтується від пережитого.

"Вкусив мене. Повернула голову, думала, це мурахи. Я подивилася, вона вже поповзла, я так зрозуміла, що вже гадюка", — каже постраждала Галина Кузьмич.

Реклама

Лікарі ж кажуть як потрібно діяти в таких ситуаціях.

"Після укусу змії з раною не потрібно робити ніяких дій: ні розрізати, ні припікати, ні відсмоктувати і взагалі її чіпати не рекомендується, якщо є аптечка, можна прикласти антисептичні розчини", - переконує завідувач хірургічним відділенням Рокитнівської лікарні Олександр Апенніков.

читайте такожНашестя морських бліх і змії в морі: на українських курортах відпочиваючих атакують небезпечні істоти

Нагадаємо, узбережжя Азовського моря окупували плазуни. Їх розвелося дуже багато, вони не дають нормально відпочити туристам.

У мережі публікують фото і відео, на яких відображено не найприємніше сусідство на узбережжі Приморського Посада. Користувачі розділилися в думках. Хтось вважає, що на відео цілком безпечний вже, інші - що це степова гадюка.