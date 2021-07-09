"Думала, это муравьи": в Ровенской области змеи атакуют украинцев

Гадюка атаковала женщину в лесу / скриншот

На Ровенщине в селе Грабунь на женщину набросилась гадюка. Селянка в лесу собирала ягоды, и в какой то момент почувствовала боль.

Уже с распухшей ногой, страшной головной болью и тошнотой ее срочно госпитализировали, передает ТСН.

Пресмыкающегося не видела, но поняла, что ее атаковала змея, когда вдруг запекла нога.

Женщина сразу обратилась к медикам. Ее забрали в больницу, но состояние уже было средней тяжести. Сейчас пациентке лучше, она оправляется от пережитого.

"Укусил меня. Повернула голову, думала, это муравьи. Я посмотрела, она уже поползла, я так поняла, что уже гадюка", — говорит пострадавшая Галина Кузьмич.

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Врачи же говорят как нужно действовать в таких ситуациях.

"После укуса змеи с раной не нужно предпринимать никаких действий: ни разрезать, ни прижигать, ни отсасывать и вообще ее трогать не рекомендуется, если есть аптечка, можно приложить антисептические растворы", — убеждает заведующий хирургическим отделением Рокитновской больницы Александр Апенников.

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Напомним, побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство на побережье Приморского Посада. Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие - что это степная гадюка.