"Думала, это муравьи": в Ровенской области змеи атакуют украинцев

Женщина сразу обратилась к медикам после укуса гадюки.
На Ровенщине в селе Грабунь на женщину набросилась гадюка. Селянка в лесу собирала ягоды, и в какой то момент почувствовала боль.
Уже с распухшей ногой, страшной головной болью и тошнотой ее срочно госпитализировали, передает ТСН.
Пресмыкающегося не видела, но поняла, что ее атаковала змея, когда вдруг запекла нога.
Женщина сразу обратилась к медикам. Ее забрали в больницу, но состояние уже было средней тяжести. Сейчас пациентке лучше, она оправляется от пережитого.
"Укусил меня. Повернула голову, думала, это муравьи. Я посмотрела, она уже поползла, я так поняла, что уже гадюка", — говорит пострадавшая Галина Кузьмич.
Врачи же говорят как нужно действовать в таких ситуациях.
"После укуса змеи с раной не нужно предпринимать никаких действий: ни разрезать, ни прижигать, ни отсасывать и вообще ее трогать не рекомендуется, если есть аптечка, можно приложить антисептические растворы", — убеждает заведующий хирургическим отделением Рокитновской больницы Александр Апенников.
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Напомним, побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.
В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство на побережье Приморского Посада. Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие - что это степная гадюка.