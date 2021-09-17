Душогуба 3-річного хлопчика на Сумщині запроторили до СІЗО: чоловік у всьому зізнався

Чоловік зізнався у скоєному та перебуває під вартою / https:/su.npu.gov.ua/

Підозрюваному в жорстокому вбивстві сина обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без прав на заставу. Чоловік був його вітчимом.

Трагедія, яка сколихнула всю Україну, сталася в місті Глухів Сумської області - батько вбив трирічного сина та вже зізнався у скоєному, повідомили в поліції.

Забрав дитину з садка і зник

15 вересня чоловік забрав трирічного сина з дитячого садка, але додому з ним не повернувся. На пошуки обох кинули всі сили місцевої поліції та громадськості, але вже вранці наступного дня поліція ошелешила жахливою новиною — хлопчика знайшли мертвим у лісосмузі з пакетом на голові.

Мав психічні розлади

Як розповіла мати дитини, чоловік був нездоровий, тому вона дуже розхвилювалася, коли вони не повернулися додому в строк. Загиблий хлопчик, кажуть сусіди, з багатодітної сім'ї. Двоє старших дітей - від попереднього шлюбу матері, а двоє молодших — від нинішнього чоловіка.

"Дітей він завжди на руках носив. Така сім'я була - ні крику, нічого", — кажуть сусіди про чоловіка.

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У дитячому садку також підтвердили, що підозрюваний поводився як звичайний, люблячий батько.

Вбити пасинка планував давно

"Це вже давно назрівало, ще рік тому хотів вивезти та залишити, але не залишив. Помстився йому за молодшого брата. Він його два рази мало не покалічив, майже розбив голову", - заявив чоловік поліції.

Раніше ми розповідали про моторошної трагедії в Дніпрі - там жінка намагалася звести рахунки з життям, уколів собі і дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. В результаті дій матері її однорічний син помер, а вона потрапила в реанімацію.