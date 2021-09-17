Душегуба 3-летнего мальчика на Сумщине упекли в СИЗО: мужчина во всем сознался

Мужчина признался в содеянном и находится под стражей / https:/su.npu.gov.ua/

Подозреваемому в жестоком убийстве сына избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без прав на залог. Мужчина приходился ребенку отчимом.

Трагедия, которая всколыхнула всю Украину, произошла в городе Глухов Сумской области - отец убил трехлетнего сына и уже сознался в содеянном, сообщили в полиции.

Забрал ребенка из садика и исчез

15 сентября мужчина забрал трехлетнего сына из детского сада, но домой с ним не вернулся. На поиски обоих бросили все силы местной полиции и общественности, но уже утром следующего дня полиция ошарашила ужасной новостью — мальчика нашли мертвым в лесополосе с пакетом на голове.

Имел психические расстройства

Как рассказала мать ребенка, мужчина был нездоров, поэтому она очень разволновалась, когда они не вернулись домой в срок. Погибший мальчик, говорят соседи, из многодетной семьи. Двое старших детей — от предыдущего брака матери, а двое младших — от нынешнего мужа.

"Детей он всегда на руках носил. Такая семья была — ни крика, ничего", — говорят соседи о мужчине.

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В детском саду также подтвердили, что подозреваемый вел себя как обычный, любящий отец.

Убить пасынка планировал давно

"Это уже давно назревало, еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову", — заявил мужчина полиции.

Ранее мы рассказывали о жуткой трагедии в Днепре - там женщина пыталась свести счеты с жизнью, уколов себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. В результате действий матери ее годовалый сын умер, а она попала в реанимацию.