Дві сестри 4 та 13 років померли від отруєння у Вінницькій області, їхній брат у лікарні

Дві сестри 4 і 13 років померли від отруєння у Вінницькій області, їхній брат у лікарні / УНІАН

Трагедія сталася у Вінницькій області — там померли дві сестри у віці 4 і 13 років. Ще одна дитина з сім'ї — 12-річний хлопчик — знаходиться в лікарні. Всі вони отруїлися, але поки невідомо, чим саме.

Як повідомили 7 вересня у пресслужбі поліції Вінницької області, у неділю, 5 вересня, двох дівчаток 4 та 13 років із симптомами гострого отруєння невідомою речовиною госпіталізували до реанімаційного відділення Гайсинської центральної лікарні. Під час надання медичної допомоги сестрички, на жаль, померли. Слідство встановлює причини їх смерті.

Ще одна дитина з цієї сім'ї —12-річний хлопчик — знаходиться в лікарні.

Одна з версій отруєння — вживання грибів або лісових ягід, кажуть у поліції. Також правоохоронці перевіряють професіоналізм дій лікарів. Остаточну причину смерті дітей встановлять після проведення комісійної судово-медичної експертизи.

За даним фактом поліція почала розслідування кримінального провадження, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування триває.

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