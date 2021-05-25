Рухався там і лоскотав: у Тернополі тарган серед ночі заліз дитині у вухо

Медики знайшли у вусі 14-річного хлопця таргана / pim7.info

У Тернополі на вулиці Героїв Крут тарган серед ночі заліз у вухо 14-річному хлопцю. Він прокинувся вночі від болю та лоскоту в правому вусі.

"24 травня о 3.21 бригада швидкої виїжджала на вул. Героїв Крут в Тернополі, до 14-річного пацієнта. Хлопчина прокинувся вночі від болю та лоскоту в правому вусі. До приїзду швидкої прийняв анальгін та закапав вушні краплі, але неприємні симптоми не зникли. При огляді вушної раковини через вушне дзеркало медики швидкої побачили тіло таргана, який там рухався", - повідомив у Facebook генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

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"Із діагнозом стороннє тіло правої вушної раковини (тарган) юного пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив Джус.

Тарган заліз у вухо: що робити

Якщо шкідник все ж заліз в вухо, то вибратися звідти самостійно він не зможе - не вистачить місця щоб розвернутися. Тому комаха буде порпатися всередині, подразнюючи барабанну перетинку і завдаючи певного роду дискомфорт.

Якщо тарган заліз до вас в вухо - необхідно терміново викликати швидку медичну бригаду, зверніться до лікаря якомога швидше. Комаха може не тільки доставити вам найсильніший психологічний дискомфорт, а й пошкодити слуховий канал.