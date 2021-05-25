Двигался там и щекотал: в Тернополе таракан среди ночи залез в ухо ребенку

Медики нашли в ухе 14-летнего парня таракана / pim7.info

В Тернополе на улице Героев Крут таракан среди ночи залез в ухо 14-летнему парню. Он проснулся ночью от боли и щекотания в правом ухе.

"24 мая в 3.21 бригада скорой выезжала на ул. Героев Крут в Тернополе, к 14-летнему пациенту. Парнишка проснулся ночью от боли и щекотания в правом ухе. До приезда скорой принял анальгин и закапал ушные капли, но неприятные симптомы не исчезли. При осмотре ушной раковины через ушное зеркало медики скорой увидели тело таракана, который там двигался", - сообщил в Facebook генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус.

Читайте такжеКак избавиться от тараканов: 5 лайфхаковНа месте живого таракана бригада "скорой" вытащить не смогла, парень был госпитализирован в больницу.

"С диагнозом инородное тело правой ушной раковины (таракан) юного пациента, после оказанной медицинской помощи, госпитализировали в областную детскую больницу", - сообщил Джус.

Таракан залез в ухо: что делать

Если вредитель все же залез в ухо, то выбраться оттуда самостоятельно он не сможет - не хватит места чтобы развернуться. Поэтому насекомое будет копаться внутри, раздражая барабанную перепонку и причиняя определенного рода дискомфорт.

Если таракан залез к вам в ухо - необходимо срочно вызвать скорую медицинскую бригаду, обратитесь к врачу как можно скорее. Насекомое может не только доставить вам сильнейший психологический дискомфорт, но и повредить слуховой канал.