"Ледь не померла у воді": на Миколаєві підлітки на пляжі врятували від смерті жінку

Утоплення / ГУ ДСНС в Миколаївській області

У Миколаївській області у водах річки Інгул троє підлітків врятували від смерті жінку. Про це повідомляти прес-служба ГСЧС в Миколаївській області.

Як кажуть рятувальники, на спеціальну лінію "101" зателефонувала жінка на ім'я Надія і розповіла про те, що троє хлопців врятували її знайому, яка тонула.

Вона повідомила, що вони з подругою відпочивали на березі річки Інгул, недалеко від бази, на якій тренуються діти на байдарках.

"Людмила пішла у воду і їй стало погано. Троє хлопців, які купалися неподалік, помітили це, підпливли до неї і витягли на берег. Все могло бути інакше, але діти врятували життя людині, і вони справжні герої", - сказала Надія.

Того дня троє підлітків, 14-річний Герман Воробйов, 13-річний Іван Комаров та 11-річний Руслан Лисенко відпочивали на березі.

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"Ми прийшли купатися на річку втрьох. Плавали і пірнали недалеко від берега. Найстарший з нас-Герман Воробйов, йому 14 років — добре плаває. Він зауважив, що за 20 метрів від берега то з'являлася над водою, то зникала голова людини, і миттєво відреагував. Герман підплив до жінки, схопив за плечі, дотягнув до берега, витягнув на сушу і поклав на ковдру", - розповів Лисенко.

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Нагадаємо, раніше в Смілі (Черкаська область) у жінки під час купання у водоймі стався інсульт (крововилив в мозок).

Під час купання в річці Тясмин знепритомніла жінка. Її помітили співробітники рятувальної станції і витягли на берег. Жінку в несвідомому стані витягли на берег і почали реанімувати чоловік з напарницею. Зрештою, вони врятували їй життя.