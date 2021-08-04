"Едва не умерла в воде": на Николаевщине подростки на пляже спасли от смерти женщины

Утопление / ГУ ГСЧС в Николаевской области

В Николаевской области в водах реки Ингул трое подростков спасли от смерти женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Как говорят спасатели, на специальную линию "101" позвонила женщина по имени Надежда и рассказала о том, что трое ребят спасли ее знакомую, которая тонула.

Она сообщила, что они с подругой отдыхали на берегу реки Ингул, недалеко от базы, на которой тренируются дети на байдарках.

"Людмила пошла в воду и ей стало плохо. Трое ребят, которые купались неподалеку, заметили это, подплыли к ней и вытащили на берег. Все могло быть иначе, но дети спасли жизнь человеку, и они настоящие герои", — сказала Надежда.

В тот день трое подростков, 14-летний Герман Воробьев, 13-летний Иван Комаров и 11-летний Руслан Лысенко отдыхали на берегу.

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"Мы пришли купаться на реку втроем. Плавали и ныряли недалеко от берега. Самый старший из нас — Герман Воробьев, ему 14 лет — хорошо плавает. Он заметил, что в 20 метрах от берега то появлялась над водой, то исчезала голова человека, и мгновенно отреагировал. Герман подплыл к женщине, схватил за плечи, дотянул до берега, вытащил на сушу и положил на одеяло", — рассказал Лысенко.

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Напомним, ранее в Смеле (Черкасская область) у женщины во время купания в водоеме случился инсульт (кровоизлияние в мозг).

Во время купания в реке Тясмин потеряла сознание женщина. Ее заметили сотрудники спасательной станции и вытащили на берег. Женщину в бессознательном состоянии вытащили на берег и принялись реанимировать мужчина с напарницей. В конечном итоге, они спасли ей жизнь.