Пошла искать маму в открытое окно: в Запорожье нацгвардеец спас двухлетнюю девочку от смерти

В Запорожье нацгвардеец спас двухлетнюю девочку от смерти / скриншот из видео

В Запорожье боец Национальной гвардии молниеносно пришел на помощь двухлетней девочке и спас ее от гибели. Об этом сообщили журналисты ТСН.

Известно, что ребенок находился в открытом окне и искал маму. Военный увидел малышку на подоконнике, когда проходил мимо одной из многоэтажек. Нацгвардеец молниеносно отреагировал и бросился спасать ребенка. Он схватился за кондиционер, добрался к открытому окну и удержал девочку от падения.

В этот момент в квартире не было никого родителей, а лишь пожилой дедушка. Он так и не смог объяснить, почему родители оставили дочку и ее старшую сестру.

Младшей девочке — год и семь месяцев. Старшей — осенью будет три года. Сейчас несовершеннолетние находятся под присмотром медицинских сотрудников.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре на улице Артековской Амур-Нижнеднепровского района упал в канализационный колодец шестилетний ребенок.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мальчика в колодце на глубине приблизительно шесть метров. Пострадавший госпитализирован в Днепропетровскую областную детскую больницу