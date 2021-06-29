Спас троих детей: на Прикарпатье ищут отца, вытолкнувшего дочерей из воды

39-летний мужчина отдыхал с дочерями на Днестре / if.dsns.gov.ua

Возле села Козина близ города Галич Ивано-Франковской области продолжаются поиски отца, который спас троих своих дочерей из воды.

Как рассказали в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 39-летний мужчина, отдыхавший вместе с дочерями, бросился их спасать после того, как они начали тонуть.

Отмечается, что дети начали тонуть, мужчина сумел всех вытолкнуть на мель, однако сам исчез под водой.

Как уточняет ТСН, трое дочерей в возрасте 8, 10 и 11 лет вместе с отцом купались в Днестре. Одна из девочек зашла на глубину и течение начало ее затягивать дальше. Инстинктивно она ухватилась за свою сестру и потащила за собой.

Отец вместе с третьей дочерью начали их вытаскивать. В конце концов мужчина сумел вытолкнуть всех трех детей на мель посреди реки — метров за 20 от берега. А вот сам, рассказывают дети, ушел под воду.

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39-летнего мужчину водолазы ищут до сих пор. Обшарили уже несколько километров дна реки и берега, но пока безрезультатно. Между тем детей доставили в больницу.

/ if.dsns.gov.ua

В сообщении подчеркивается, что в реке сейчас плохая видимость, потому что прошли дожди. Глубина местами до 3 метров, немало воронок, а хуже всего — очень сильное течение.

Спасатели не исключили, что мужчина в панике, спасая детей, он мог наглотаться воды или его схватили судороги, поэтому он не смог справиться с течением.

/ if.dsns.gov.ua

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Напомним, ранее возле села Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском море пропали ребенок, 2011 года рождения, и мужчина. Еще одного ребенка вытащили из воды местные жители. Ребенок был 2017 года рождения, он скончался в машине скорой.

Журналисты выяснили, что на Киевском море в беду попали супруги и их две дочери. Семья плавала на двух надувных матрасах. Женщину смогли спасти.