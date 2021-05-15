Ексглава МЗС пояснив слова Путіна про "анти-Росію" і попередив про небезпеку

Володимир Путін / Reuters

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував чергові висловлювання президента РФ Володимира Путіна про Україну.

У своєму Facebook він оцінив заяву російського президента про нібито перетворення України на "анти-Росію".

За його словами, не варто недооцінювати дане висловлювання російського лідера, через те, що це "не чергова знахідка спічрайтерів".

Колишній глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Путін говорив про Україну, як про постійне джерело проблем.

При цьому саме такої лексики президент Росії ще не застосовував, відповідь Москви може бути "дуже жорсткою", додав Клімкін.

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