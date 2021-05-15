Ексглава МЗС пояснив слова Путіна про "анти-Росію" і попередив про небезпеку

Президент РФ говорив про Україну, як про постійне джерело проблем, підкреслив Павло Клімкін.
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував чергові висловлювання президента РФ Володимира Путіна про Україну.
У своєму Facebook він оцінив заяву російського президента про нібито перетворення України на "анти-Росію".
За його словами, не варто недооцінювати дане висловлювання російського лідера, через те, що це "не чергова знахідка спічрайтерів".
Колишній глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Путін говорив про Україну, як про постійне джерело проблем.
При цьому саме такої лексики президент Росії ще не застосовував, відповідь Москви може бути "дуже жорсткою", додав Клімкін.
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Нові звинувачення Путіна на адресу України:
- Раніше Путін прокоментував кримінальну справу проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука.
- В ході засідання Радбезу РФ він нагадав про те, що Медведчук активно працював з російською стороною.
- На його думку, Україну перетворюють на антипод Росії.
- "В якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якої ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати вимагають особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації новини", - вирішив господар Кремля.
Автор: Олексій Тичина