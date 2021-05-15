Экс-глава МИД объяснил слова Путина об "анти-России" и предупредил об опасности

Владимир Путин / Reuters

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал очередные высказывания президента РФ Владимира Путина об Украине.

В своем Facebook он оценил заявление российского президента о якобы превращении Украины в "анти-Россию".

По его словам, не стоит недооценивать данное высказывание российского лидера, так как это "не очередная находка спичрайтеров".

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Путин говорил об Украине, как о постоянном источнике проблем.

При этом именно такой лексики президент России еще не применял, ответ Москвы может быть "очень жестким", добавил Климкин.

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