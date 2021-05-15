Экс-глава МИД объяснил слова Путина об "анти-России" и предупредил об опасности

Президент РФ говорил об Украине, как о постоянном источнике проблем, подчеркнул Павел Климкин.
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал очередные высказывания президента РФ Владимира Путина об Украине.
В своем Facebook он оценил заявление российского президента о якобы превращении Украины в "анти-Россию".
По его словам, не стоит недооценивать данное высказывание российского лидера, так как это "не очередная находка спичрайтеров".
Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Путин говорил об Украине, как о постоянном источнике проблем.
При этом именно такой лексики президент России еще не применял, ответ Москвы может быть "очень жестким", добавил Климкин.
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Новые обвинения Путина в адрес Украины:
- Ранее Путин прокомментировал уголовное дело против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.
- В ходе заседания Совбеза РФ он напомнил о том, что Медведчук активно работал с российской стороной.
- По его мнению, Украину превращают в антипод России.
- "В какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — решил хозяин Кремля.
Автор: Алексей Тычина