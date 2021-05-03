Ексміністр оборони спрогнозував напрямок удару РФ по Україні

РФ може вдарити по Україні / Reuters

Росія може вторгнутися в Україну для вирішення проблеми з водою в Криму, незважаючи на відведення військ від кордонів і виведення додаткових підрозділів з півострова, заявив колишній міністр оборони Євген Марчук.

Як підкреслив він у коментарі Радіо Свобода, загроза захоплення РФ Північнокримського каналу залишається реальною.

"Ось зараз, коли вони проведуть всі аналізи, побачать, що заглохла така серйозна реакція на їх цю військову поведінку біля кордонів України, вони можуть зробити якийсь прохід для того, щоб відкрити воду", - вважає ексміністр оборони.

Водночас він зазначив, що навіть у разі успіху операції РФ вона буде змушена контролювати захоплену територію України.

"А це значить, треба зайняти територію. Тобто це не буде просто разова операція, щоб зруйнувати цю дамбу і мішки з піском, де перекривається вода. Тобто це одна з найсерйозніших небезпек, яка може бути реальністю. Це з усього того, що я припускаю, військового вторгнення, це, на мій погляд, найбільш реальна річ. І тут, звичайно, для України потрібно дуже багато зробити, щоб цього не сталося", - додав Марчук.

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Відведення військ РФ від кордонів України: