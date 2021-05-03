Экс-министр обороны спрогнозировал направление удара РФ по Украине

РФ будет вынуждена контролировать захваченную территорию Украины, подчеркнул Евгений Марчук.
Россия может вторгнуться в Украину для решения проблемы с водой в Крыму, несмотря на отвод войск от границ и вывод дополнительных подразделений с полуострова, заявил бывший министр обороны Евгений Марчук.
Как подчеркнул он в комментарии Радио Свобода, угроза захвата РФ Северокрымского канала остается реальной.
"Вот сейчас, когда они проведут все анализы, увидят, что заглохла такая серьезная реакция на их эту военную поведение у границ Украины, они могут сделать какой-то проход для того, чтобы открыть воду", - считает экс-министр обороны.
В то же время он отметил, что даже в случае успеха операции РФ она будет вынуждена контролировать захваченную территорию Украины.
"А это значит, надо занять территорию. То есть это не будет просто разовая операция, чтобы разрушить эту дамбу и мешки с песком, где перекрывается вода. То есть это одна из самых серьезных опасностей, которая может быть реальностью. Это с всего того, что я предполагаю, военного вторжения, это, на мой взгляд, наиболее реальная вещь. И здесь, конечно, для Украины нужно очень много сделать, чтобы этого не произошло", - добавил Марчук.
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Отвод войск РФ от границ Украины:
- Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
- В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
- Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.