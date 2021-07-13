Колишній "слуга народу" Шевченко зробив комплімент Путіну і назвав росіян "братнім народом"

Євген Шевченко "поміркував" про відносини України з РФ і Білоруссю / Фейсбук є. Шевченко

Народний депутат Євген Шевченко, якого в травні виключили з фракції Слуга народу, заявив, що прочитав статтю президента РФ Володимира Путіна і вона йому сподобалася. За його словами, це "дуже сильна смислова стаття з боку Кремля".

"Виділено основні позиції щодо історичних подій у відносинах Росії, України та Білорусі. Є і бачення майбутнього. Поки це бачиться, як поглиблення конфлікту, аж до військової фази, якщо продовжиться тут зовнішнє управління і антиросійська ідеологія", - написав Шевченко у своєму Telegram-каналі.

Нардеп вважає, що Україні нібито потрібно звільнитися від "диктатури Заходу". На його думку, "без зміни політичного курсу нам не обійтися". Також нардеп назвав Україну, Росію та Білорусь "братніми народами".

"З 2004 року українські політики повернули нашу країну проти росіян, а останнім часом і проти білорусів, не запитавши цього у власного українського народу ( ... ) Україні час прокидатися від цього п'яного чаду", - додав він.

Стаття Путіна про Україну

Президент РФ Володимир Путін написав статтю, в якій звинуватив українську владу в небажанні виконувати Мінські угоди, а також в "кривавих провокаціях" на Донбасі.

При цьому він переконаний, що Україна нібито стала важливим елементом глобальної змови проти Росії ("проект Анти-Росія"), а значить, "Києву Донбас просто не потрібен".

Повний текст статті Путіна можна прочитати тут.

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