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Колишній "слуга народу" Шевченко зробив комплімент Путіну і назвав росіян "братнім народом"

13 липня 2021, 10:22

Нардеп Євген Шевченко, який раніше зізнався в любові до Олександра Лукашенка, похвалив і господаря Кремля - йому дуже сподобалася стаття Путіна про українців.

Євген Шевченко
Євген Шевченко "поміркував" про відносини України з РФ і Білоруссю / Фейсбук є. Шевченко

Народний депутат Євген Шевченко, якого в травні виключили з фракції Слуга народу, заявив, що прочитав статтю президента РФ Володимира Путіна і вона йому сподобалася. За його словами, це "дуже сильна смислова стаття з боку Кремля".

"Виділено основні позиції щодо історичних подій у відносинах Росії, України та Білорусі. Є і бачення майбутнього. Поки це бачиться, як поглиблення конфлікту, аж до військової фази, якщо продовжиться тут зовнішнє управління і антиросійська ідеологія", - написав Шевченко у своєму Telegram-каналі.

Нардеп вважає, що Україні нібито потрібно звільнитися від "диктатури Заходу". На його думку, "без зміни політичного курсу нам не обійтися". Також нардеп назвав Україну, Росію та Білорусь "братніми народами".

"З 2004 року українські політики повернули нашу країну проти росіян, а останнім часом і проти білорусів, не запитавши цього у власного українського народу ( ... ) Україні час прокидатися від цього п'яного чаду", - додав він.

Стаття Путіна про Україну

Президент РФ Володимир Путін написав статтю, в якій звинуватив українську владу в небажанні виконувати Мінські угоди, а також в "кривавих провокаціях" на Донбасі.

При цьому він переконаний, що Україна нібито стала важливим елементом глобальної змови проти Росії ("проект Анти-Росія"), а значить, "Києву Донбас просто не потрібен".

Повний текст статті Путіна можна прочитати тут.

Скандал з поїздкою Шевченка до Білорусі - про що раніше писав Главред:

  • Євген Шевченко був чи не єдиним з фракції Слуга народу, хто привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ані офіційний Київ, ані країни Заходу).
  • Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Большая игра на російському телебаченні.
  • Після одіозного візиту до Білорусі у Слузі народу заявили, що вимагатимуть у нардепа Шевченка пояснити візит до Лукашенка. Керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко підкреслив, що "фракція і партія його нікуди не делегували".
  • Сам Шевченко образив телеведучого після запитання про його зустріч з Лукашенком.
  • Наприкінці травня Шевченка виключили з фракції Слуга народу.
  • Пізніше з'явилася радісна реакція нардепа на його виключення з СН. Він натякав на свої плани почати сольну політичну кар'єру.
Володимир Путін Євген Шевченко Слуга народу РІА Новини Україна новини України
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