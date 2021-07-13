Экс-"слуга народа" Шевченко отвесил комплимент Путину и назвал россиян "братским народом"

Евгений Шевченко "порассуждал" об отношениях Украины с РФ и Беларусью / Фейсбук Е.Шевченко

Народный депутат Евгений Шевченко, которого в мае исключили из фракции Слуга народа, заявил, что прочитал статью президента РФ Владимира Путина и она ему понравилась. По его словам, это "очень сильная смысловая статья со стороны Кремля".

"Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего. Пока это видится, как углубление конфликта, вплоть до военной фазы, если продолжится здесь внешнее управление и антирусская идеология", – написал Шевченко в своем Telegram-канале.

Нардеп считает, что Украине якобы нужно освободиться от "диктатуры Запада". По его мнению, "без изменения политического курса нам не обойтись". Также нардеп назвал Украину, Россию и Беларусь "братскими народами".

"С 2004 года украинские политики повернули нашу страну против русских, а последнее время и против белорусов, не спросив этого у собственного украинского народа (…) Украине пора просыпаться от этого пьяного угара", - добавил он.

Статья Путина об Украине

Президент РФ Владимир Путин написал статью, в которой обвинил украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения, а также в "кровавых провокациях" на Донбассе.

При этом он убежден, что Украина якобы стала важным элементом глобального заговора против России ("проект Анти-Россия"), а значит, "Киеву Донбасс просто не нужен".

Полный текст статьи Путина можно прочитать тут.

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