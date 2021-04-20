В Слуге народа потребуют у нардепа Шевченко объяснить визит к Лукашенко

Лукашенко, Шевченко / БЕЛТА

Нардеп из фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Евгений Шевченко во вторник, 20 апреля, приехал в Минск и встретился с руководителем Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает официальный белорусский портал БЕЛТА.

Встреча началась с протокольных расшаркиваний.

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - сказал Лукашенко.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", ‒ ответил Шевченко.

Лукашенко считает, что прибытие нардепа от центральной ныне в Украине партии ‒ "добрый сигнал" что для него также важна эта встреча.

"Вы знаете мое отношение к Украине - не только как Президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал", ‒ сказал Лукашенко.

Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко вскоре дал комментарий Telegram-каналу Политика страны по поводу визита Шевченко в Минск.

"Фракция и партия его никуда не делегировала. И мне почему-то кажется, что МИД и Офис президента его тоже никуда не делегировали. То есть, он лично поехал, это его частная инициатива. Соответственно, он действует как частное лицо. Но есть конституционные разъяснения, что депутат всегда депутат. Даже если он действует как депутат — то действует как депутат Шевченко, не представляя власть, фракцию, партию и так далее", — сказал он.

Как говорит Корниенко, на ближайшем заседании фракции у Шевченко потребуют объяснений его поступка.

—Будем ли что-то решать по этому поводу? На фракции как минимум будем требовать объяснений от него, также как и от господина Тищенко по вчерашнему инциденту. А дальше депутаты будут определяться, что дальше можно предложить. По поводу исключения из фракции? Фракция может принимать любое решение на своих заседаний, иногда принимаются решения об исключении. Не исключено, что любого депутата, включая меня, могут исключить. У нас нет святых. Просто, будет ли это достаточным основанием, чтобы такие санкции применять?", — подытожил он.

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