"Приди в костюме матрешки": нардеп от Слуги народа вышел в эфир росТВ и получил от однопартийца

Евгений Шевченко / УНИАН

Евгений Шевченко, нардеп от партии Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского принял участие в пропагандистской программе на российском телевидении. За что немедленно был раскритикован однопартийцем Гео Леросом.

"Решение принять участие в эфире на российском телеканале далось мне непросто. Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народ и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы настал долгожданный мир, необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон", - написал он у себя на Facebook.

Немедленно в комментариях Шевченко в жестко форме распек другой нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос и порекомендовал тому "прийти на сессию [Верховной Рады - Главред] в костюме матрешки".

Напомним, ранее украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда выгнали из эфира российского ТВ.