Называл террористами и тыкал "фак": Украинского эксперта навсегда выгнали с росТВ

Всеволод Непогодин / скриншот из видео



Эксперту из Украины Всеволоду Непогодину навсегда запретили принимать участие в пропагандистском ток-шоу 60 минут на телеканале Россия 1.

Темой передачи стал обстрел мечети, который был зафиксирован в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрам. Представитель группировки "ДНР" Даниил Безсонов рассказывал о случившемся через включение с места событий. Во время этого Непогодин вспылил и назвал жителей ДНР террористами.

Читайте такжеРоссийский телеведущий объяснил, почему обматерил и выгнал из студии украинского экспертаВедущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть студию, однако тот сперва показал неприличный жест типа "фак" и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. И лишь потом ушел из студии.

Другая ведущая программы Ольга Скабеева заявила во всеуслышание, что Непогодин больше никогда не появится в программе, поскольку лично проявил неуважение к жителям Донбасса.

Напомним, ранее из студии российского политического ток-шоу "Кто против?" с фразой "Иди в жопу, украинский философ" выгнали эксперта Андрея Метлева. До этого из этой же телепередачи выгнали из украинского блогера и писателя Всеволода Непогодина за слова о Бандере.

