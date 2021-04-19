У Лукашенко объяснили, собирается ли Беларусь напасть на Украину

В Беларуси заявили, что не видят альтернативы Минским соглашениям и по-прежнему готовы предоставлять площадку для ТКГ по Донбассу.
Беларусь не собирается нападать на Украину. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Владимир Арчаков.
По его словам, Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям и по-прежнему готова предоставлять площадку для трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает Интерфакс-Запад.
"Мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он (конфликт, - ред.) может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - сказал Арчаков.
Также он опроверг мнения относительно возможной военной агрессии со стороны Беларуси.
"Украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - заявил политик.
Читайте такжеКак остановить агрессию России: однокурсник Путина раскрыл секретКак сообщал Главред, политический аналитик Александр Кочетков считает, что военная угроза для Украины со стороны Беларуси переоценена. У страны есть гораздо более уязвимые направления, нежели белорусская граница. По его словам, у России - огромная общая граница с Украиной, плюс граница с Крымом. Поэтому РФ незачем связываться в этом плане с Беларусью и предпринимать какие-то военные действия с ее территории. Кроме того, чтобы затевать что-то с территории Беларуси, Путину придется договариваться с Лукашенко.
В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов считает, что запланированные на осень новые военные учения России и Беларуси Запад-2021 и характер маневров указывают на готовность россиян к военному вторжению в Украину. По его мнению, белорусско-украинская граница переходит под контроль РФ, поэтому следует работать над укреплением северного направления.