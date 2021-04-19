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У Лукашенко объяснили, собирается ли Беларусь напасть на Украину

19 апреля 2021, 09:30
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В Беларуси заявили, что не видят альтернативы Минским соглашениям и по-прежнему готовы предоставлять площадку для ТКГ по Донбассу.

Беларусь граница
В Беларуси отвергли вариант военной агрессии по отношению к Украине / 100.gpk.gov.by

Беларусь не собирается нападать на Украину. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Владимир Арчаков.

По его словам, Беларусь не видит альтернативы Минским соглашениям и по-прежнему готова предоставлять площадку для трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает Интерфакс-Запад.

"Мы по-прежнему выражаем уверенность в том, что он (конфликт, - ред.) может быть разрешен исключительно дипломатическими мерами", - сказал Арчаков.

Также он опроверг мнения относительно возможной военной агрессии со стороны Беларуси.

"Украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - заявил политик.

Читайте такжеКак остановить агрессию России: однокурсник Путина раскрыл секретКак сообщал Главред, политический аналитик Александр Кочетков считает, что военная угроза для Украины со стороны Беларуси переоценена. У страны есть гораздо более уязвимые направления, нежели белорусская граница. По его словам, у России - огромная общая граница с Украиной, плюс граница с Крымом. Поэтому РФ незачем связываться в этом плане с Беларусью и предпринимать какие-то военные действия с ее территории. Кроме того, чтобы затевать что-то с территории Беларуси, Путину придется договариваться с Лукашенко.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов считает, что запланированные на осень новые военные учения России и Беларуси Запад-2021 и характер маневров указывают на готовность россиян к военному вторжению в Украину. По его мнению, белорусско-украинская граница переходит под контроль РФ, поэтому следует работать над укреплением северного направления.

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