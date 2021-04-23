"Слуга народа" оскорбил телеведущего после вопроса о его встрече с Лукашенко

Евгений Шевченко опустился до оскорблений в адрес журналистов после неудобного вопроса.
Народный депутат из фракции Слуга народа Евгений Шевченко оскорбил ведущего телеканала Наш Александра Лирчука в ответ на вопрос о его встрече с Александром Лукашенко.
Нардеп разразился бранью в прямом эфире, отвечая на вопросы о его разноглясиях с коллегами по фракции из-за несогласованного визита в Минск.
После вопроса ведущего, считает ли Шевченко совпадением, что его встреча с Лукашенко совпала с днём рождения Адольфа Гитлера, "слуга народа" назвал Лирчука "идиотом".
"Это связано с тем, что вы просто идиот", - сказал Шевченко.
Отметим, что Шевченко также утверждал, что он не покинет фракцию Слуга народа, поскольку является "понятийным" человеком.
"Когда ты куда-то идёшь с кем-то, а потом ты покидаешь команду, то это выглядит предательски. Я это не воспринимаю. Но молчать и видеть, как фракция ведет страну в яму - я тоже не могу и не буду", - добавил Шевченко.
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Скандал с поездкой Шевченко к Лукашенко:
- Ранее руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал визит Шевченко в Минск.
- По его словам, на ближайшем заседании фракции у Шевченко потребуют объяснений его поступка.
- Отметим, что Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси (которые не признал ни официальный Киев, ни страны Запада).
- Кроме того, Шевченко осенью 2019 года принял участие в пропагандистской программе Большая игра на российском телевидении. За что и был жестко раскритикован своим тогдашний однопартийцем Гео Леросом.