"Слуга народа" оскорбил телеведущего после вопроса о его встрече с Лукашенко

Евгений Шевченко / Фейсбук Е.Шевченко

Народный депутат из фракции Слуга народа Евгений Шевченко оскорбил ведущего телеканала Наш Александра Лирчука в ответ на вопрос о его встрече с Александром Лукашенко.

Нардеп разразился бранью в прямом эфире, отвечая на вопросы о его разноглясиях с коллегами по фракции из-за несогласованного визита в Минск.

После вопроса ведущего, считает ли Шевченко совпадением, что его встреча с Лукашенко совпала с днём рождения Адольфа Гитлера, "слуга народа" назвал Лирчука "идиотом".

"Это связано с тем, что вы просто идиот", - сказал Шевченко.

Отметим, что Шевченко также утверждал, что он не покинет фракцию Слуга народа, поскольку является "понятийным" человеком.

"Когда ты куда-то идёшь с кем-то, а потом ты покидаешь команду, то это выглядит предательски. Я это не воспринимаю. Но молчать и видеть, как фракция ведет страну в яму - я тоже не могу и не буду", - добавил Шевченко.

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Скандал с поездкой Шевченко к Лукашенко: