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Евгений Шевченко больше не "слуга народа": поклонника Лукашенко исключили

24 мая 2021, 09:54
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Об исключении однопартийца сообщили сразу несколько депутатов от Слуги народа.

Евгений Шевченко больше не слуга народа его исключили
Евгений Шевченко больше не "слуга народа": его исключили / БелТА

Депутат Евгений Шевченко, который 20 апреля приехал в Минск и встретился с руководителем Беларуси Александром Лукашенко, исключен из фракции Слуга народа.

Об этом в соцсетях сообщили сразу несколько депутатов от Слуги народа.

"Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей", – уточнил в своем Telegram-канале депутат от Слуги народа Александр Качура.

Качура заверил, что соответствующие материалы будут переданы в аппарат Рады. Их зачитают на следующем пленарном заседании.

Уже появилась радостная реакция Шевченко на его исключение из Слуги народа. Он уже намекал на свои планы начать сольную политическую карьеру.

Ранее Шевченко признался в любви к Лукашенко. Он назвал Александра Лукашенко "народным президентом" и рассказал, как у них начались взаимоотношения.

Евгений Шевченко больше не слуга народа его исключили

Напомним, ранее сообщалось:

Евгений Шевченко Слуга народа новости Украины
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