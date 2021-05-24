Евгений Шевченко больше не "слуга народа": поклонника Лукашенко исключили

Об исключении однопартийца сообщили сразу несколько депутатов от Слуги народа.
Депутат Евгений Шевченко, который 20 апреля приехал в Минск и встретился с руководителем Беларуси Александром Лукашенко, исключен из фракции Слуга народа.
Об этом в соцсетях сообщили сразу несколько депутатов от Слуги народа.
"Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей", – уточнил в своем Telegram-канале депутат от Слуги народа Александр Качура.
Качура заверил, что соответствующие материалы будут переданы в аппарат Рады. Их зачитают на следующем пленарном заседании.
Уже появилась радостная реакция Шевченко на его исключение из Слуги народа. Он уже намекал на свои планы начать сольную политическую карьеру.
Ранее Шевченко признался в любви к Лукашенко. Он назвал Александра Лукашенко "народным президентом" и рассказал, как у них начались взаимоотношения.
Напомним, ранее сообщалось:
- Евгений Шевченко был едва ли не единственным из фракции Слуга народа, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси (которые не признал ни официальный Киев, ни страны Запада).
- Кроме того, Шевченко осенью 2019 года принял участие в пропагандистской программе Большая игра на российском телевидении. За что и был жестко раскритикован своим тогдашний однопартийцем Гео Леросом.
- После одиозного визита в Беларусь в Слуге народа заявили, что потребуют у нардепа Шевченко объяснить визит к Лукашенко. Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко подчеркнул, что "фракция и партия его никуда не делегировала".
- Сам Шевченко оскорбил телеведущего после вопроса о его встрече с Лукашенко. Он опустился до оскорблений в адрес журналистов после неудобного вопроса.