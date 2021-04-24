"Слуга народа" Шевченко признался в любви к Лукашенко

Евгений Шевченко назвал Александра Лукашенко "народным президентом" и рассказал, как у них начались взаимоотношения.
Народный депутат от партии Слуга народа Евгений Шевченко заявил, что он "действительно искренне любит" Александра Лукашенко, к которому он недавно наведался в Минск.
Такое заявление "слуга народа" сделал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
"Я действительно искренне люблю Лукашенко как человека и как политика. Он харизматик, он народный президент для меня... У нас начались взаимоотношения, и в итоге он меня просто к себе пригласил на встречу", – сказал Шевченко.
Нардеп пояснил, что эти "взаимоотношения" зародились после того, как он внес в Верховную Раду государственный флаг Беларуси в противовес бело-красно-белому, и это заметил Лукашенко.
Шевченко также напомнил о том, что он поздравил Александра Лукашенко с "победой" на президентских выборах, отметив, что большинство белорусов якобы все равно проголосовало за него, "как бы там оппозиция не говорила".
Скандал с поездкой Шевченко к Лукашенко:
- 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей".
- Вернувшись после встречи, Шевченко заявил что он занимается "настоящей реальной политикой". Кроме того, нардеп показал подарки, которые ему вручил Александр Лукашенко.
- Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал визит Шевченко в Минск.
- По его словам, на ближайшем заседании фракции у Шевченко потребуют объяснений его поступка.
- Отметим, что Шевченко поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси (которые не признал ни официальный Киев, ни страны Запада).
- Кроме того, Шевченко осенью 2019 года принял участие в пропагандистской программе Большая игра на российском телевидении. За это его жестко раскритиковал тогдашний однопартиец Гео Лерос.