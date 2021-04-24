"Слуга народа" Шевченко признался в любви к Лукашенко

20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко / Фото пресс-службы президента Беларуси

Народный депутат от партии Слуга народа Евгений Шевченко заявил, что он "действительно искренне любит" Александра Лукашенко, к которому он недавно наведался в Минск.

Такое заявление "слуга народа" сделал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Я действительно искренне люблю Лукашенко как человека и как политика. Он харизматик, он народный президент для меня... У нас начались взаимоотношения, и в итоге он меня просто к себе пригласил на встречу", – сказал Шевченко.

Нардеп пояснил, что эти "взаимоотношения" зародились после того, как он внес в Верховную Раду государственный флаг Беларуси в противовес бело-красно-белому, и это заметил Лукашенко.

Шевченко также напомнил о том, что он поздравил Александра Лукашенко с "победой" на президентских выборах, отметив, что большинство белорусов якобы все равно проголосовало за него, "как бы там оппозиция не говорила".

Скандал с поездкой Шевченко к Лукашенко: