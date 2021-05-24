Появилась радостная реакция Шевченко на его исключение из Слуги народа

Шевченко уже намекал на свои планы начать сольную политическую карьеру.
Депутат Евгений Шевченко, которого 24 мая исключили из партии Слуга народа, саркастически прокомментировал это событие. По его словам, он рад своему исключению.
"Наконец то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Саня Александр Дубинский привет! Я же говорил, что буду следующим", – написал он.
Отметим, что Шевченко уже намекал на свои планы начать сольную политическую карьеру.
По его словам, он знал, что подписи за его исключение уже собираются, и готовился к этому.
Ранее Шевченко признался в любви к Лукашенко. Он назвал Александра Лукашенко "народным президентом" и рассказал, как у них начались взаимоотношения.
Напомним, ранее сообщалось:
- Евгений Шевченко был едва ли не единственным из фракции Слуга народа, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси (которые не признал ни официальный Киев, ни страны Запада).
- Кроме того, Шевченко осенью 2019 года принял участие в пропагандистской программе Большая игра на российском телевидении. За что и был жестко раскритикован своим тогдашний однопартийцем Гео Леросом.
- После одиозного визита в Беларусь в Слуге народа заявили, что потребуют у нардепа Шевченко объяснить визит к Лукашенко. Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко подчеркнул, что "фракция и партия его никуда не делегировала".
- Сам Шевченко оскорбил телеведущего после вопроса о его встрече с Лукашенко. Он опустился до оскорблений в адрес журналистов после неудобного вопроса.
Автор: Диана Беловодская