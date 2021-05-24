Появилась радостная реакция Шевченко на его исключение из Слуги народа / Фейсбук Е.Шевченко

Депутат Евгений Шевченко, которого 24 мая исключили из партии Слуга народа, саркастически прокомментировал это событие. По его словам, он рад своему исключению.

"Наконец то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Саня Александр Дубинский привет! Я же говорил, что буду следующим", – написал он.

Отметим, что Шевченко уже намекал на свои планы начать сольную политическую карьеру.

По его словам, он знал, что подписи за его исключение уже собираются, и готовился к этому.

Ранее Шевченко признался в любви к Лукашенко. Он назвал Александра Лукашенко "народным президентом" и рассказал, как у них начались взаимоотношения.

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