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Ексрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та Росії

21 квітня 2021, 05:30

Надалі ситуація залежатиме від того, які люди опиняться у владі в Росії та яку політику проводитимуть по відношенню до України.

Росія, Україна Прапор
Україна та Росія зможуть налагодити відносини, але не скоро / Фото УНІАН

Примирення України та Росії після військової агресії РФ у майбутньому можливо, однак для цього має бути виконано низку умов. У короткостроковій перспективі цього не варто очікувати.

Таку думку озвучив президент Інституту економічного аналізу, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, передає Україна 24.

За його словами, примирення між країнами може відбутися через покоління.

"Надалі це залежить від того, які люди опиняться у владі в Росії, яку політику будуть проводити по відношенню до України. Є можливість через покоління, в тому випадку, якщо прийде дійсно відповідальний уряд, який постарається виправити всі ті жахливі помилки і злочини, вчинені путінським режимом, відновить, наскільки це можливо, відносини між народами. У короткий час це неможливо, в стратегічній перспективі можливо", — вважає експерт.

Ілларіонов навів приклад, коли ворогуючі країни налагоджували відносини.

читайте такожРезніков оцінив шанси на повномасштабне вторгнення РФ в Україну"Французи і німці воювали багато разів, проте, через 2-3 покоління після того, як Німеччина зробила максимум можливого, відносини в значній мірі відновилися, але це стало частиною історії. Цю частину історії не забудуть ні в Україні, ні в Росії", - сказав він.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомляв Главред, експерт з питань міжнародної політики, директор інформаційно-політичного центру Перспектива Павло Рудяков вважає, що Україна та Росія навряд чи розірвуть дипломатичні відносини, оскільки це серйозні крок і жодна зі сторін в ньому не зацікавлена. Якщо ж Україна все ж таки наважиться, то це матиме низку негативних наслідків.

Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

  • Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
  • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
  • Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
  • Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про ймовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
  • Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.

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