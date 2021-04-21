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Экс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и России

21 апреля 2021, 05:30
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В дальнейшем ситуация будет зависеть от того, какие люди окажутся во власти в России и какую политику будут проводить по отношению к Украине.

Россия, Украина флаг
Украина и Россия смогут наладить отношения, но не скоро / Фото УНИАН

Примирение Украины и России после военной агрессии РФ в будущем возможно, однако для этого должен быть выполнен ряд условий. В краткосрочной перспективе этого не стоит ожидать.

Такое мнение озвучил президент Института экономического анализа, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов, передает Украина 24.

По его словам, примирение между странами может произойти через поколение.

"В дальнейшем это зависит от того, какие люди окажутся во власти в России, какую политику будут проводить по отношению к Украине. Есть возможность через поколение, в том случае, если придет действительно ответственное правительство, которое постарается исправить все те чудовищные ошибки и преступления, совершенные путинским режимом, восстановит, насколько это возможно, отношения между народами. В короткое время это невозможно, в стратегической перспективе возможно", — считает эксперт.

Илларионов привел пример, когда враждующие страны налаживали отношения.

Читайте такжеРезников оценил шансы на полномасштабное вторжение РФ в Украину"Французы и немцы воевали много раз, тем не менее, через 2-3 поколения после того, как Германия сделала максимум возможного, отношения в значительной степени восстановились, но это стало частью истории. Эту часть истории не забудут ни в Украине, ни в России", — сказал он.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал Главред, эксперт по вопросам международной политики, директор информационно-политического центра Перспектива Павел Рудяков считает, что Украина и Россия вряд ли разорвут дипломатические отношения, поскольку это серьезные шаг и ни одна из сторон в нем не заинтересована. Если же Украина все же решится, то это будет иметь ряд негативных последствий.

Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:

  • Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
  • Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
  • Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
  • Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что нашей стране грозит дальнейшая агрессия со стороны России, поскольку Киев не соглашается возобновить водоснабжение Крыма.
  • Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон.
  • Главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко назвал повод к началу атаки РФ на материковую Украину.

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