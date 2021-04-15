Дипломат рассказал, на какие еще "подвиги" может решиться Путин

Как какие "подвиги" может решиться Путин / Reuters

Стало известно, какие "звоночки" могут предшествовать полномасштабному вторжению российских войск в Украину, если на такой сценарий президент РФ Владимир Путин все же решится, заявил в интервью Гордону американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Россия может продолжить путь усиленной агрессии против Украины или даже проведет какой-то маневр, как введение "миротворцев" или замораживание переговоров.

"Путин может предпринять такие шаги перед прямым военным нападением", - заявил он.

Он не исключил, что санкции введенные в четверг, 15 апреля, президентом США Джо Байденом против России, могут поубавить энтузиазм Путина. По мнению Вершбоу, эти меры могут убедить Путина "ослабить или приостановить свои военные тактики, чтобы избежать дополнительного ущерба для российской экономики".

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"Русские говорят, что их не волнуют санкции, но если бы им было все равно, они не стали бы так часто требовать их отмены", – резюмировал дипломат.

Обострение на границе Украины и РФ: