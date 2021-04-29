Експерт пояснив, коли і чому "червона" зона карантину радикально скоротиться

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко дав прогноз щодо скорочення" червоної " коронавірусної зони.
У Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки заявили - вже найближчим часом "червона" зона коронавірусного карантину COVID-19 кардинально скоротиться. Про це заявив на брифінгу керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
За його словами, з червоної зони до кінця тижня можуть вийти ще сім областей.
"Наприклад, Житомирська область стабілізується і протягом тижня може вийти з цієї зони. Запорізька, Київська та Полтавська області ще не вийшли з неї через коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Очікується стабілізація показника. Після цього ці області зможуть вийти з "червоної" зони. Це очікується протягом тижня", - повідомив Ганіченко.
Крім того, як свідчать дані, оприлюднені МОЗ, у четвер, 29 квітня, Вінницька область перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.
До "червоної" зони карантину станом на сьогодні входять Київ, а також Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області. За його словами, багато областей, які зараз знаходяться в "червоній" зоні карантину, можуть найближчим часом вийти з неї.
читайте такожСтепанов заявив, що Київ наступним вийде з червоної зони
Коронавірус в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Керівник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня.
- Пізніше мер Віталій Кличко офіційно заявив - локдаун в столиці України повністю припиняється з 1мая.