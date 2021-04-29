Эксперт объяснил, когда и почему "красная" зона карантина радикально сократится

Борисполь, красная зона / УНИАН

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики заявили ‒ уже в ближайшее время "красная" зона коронавирусного карантина COVID-19 кардинально сократится. Об этом заявил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, из красной зоны до конца недели могут выйти еще семь областей.

"Например Житомирская область стабилизируется и в течение недели может выйти из этой зоны. Запорожская, Киевская и Полтавская области еще не вышли из нее из-за коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19. Ожидается стабилизация показателя. После этого эти области смогут выйти из "красной" зоны. Это ожидается в течение недели", ‒ сообщил Ганиченко.

Кроме того, как свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом, в четверг, 29 апреля, Винницкая область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону карантина.

В "красную" зону карантина по состоянию на сегодня входят Киев, а также Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области. По его словам, многие области, которые сейчас находятся в "красной" зоне карантина, могут в ближайшее время выйти из нее.

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