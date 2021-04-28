В Кабмине озвучили планы по сокращению "красных" зон карантина

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что во всех областях Украины фиксируют снижение количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще раз отметил, что на прошлой неделе Черновицкая, Львовская и Одесская области покинули "красную" зону коронавирусного карантина и анонсировал, что в ближайшее время еще несколько регионов ослабят карантин. Об этом он заявил во время заседания правительства.
Кроме того, Шмыгаль заявил, что во всех областях фиксируют снижение количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.
"За прошедшую неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина. Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни, смогут ослабить карантин", ‒ отметил премьер.
Также Шмыгаль заявил об эффективности адаптивного карантина и призвал местные власти усиливать ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на местах.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщалось:
- Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.
- Позднее мэр Виталий Кличко официально заявил - локдаун в столице Украины полностью прекращается с 1мая.