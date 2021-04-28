В Кабмине озвучили планы по сокращению "красных" зон карантина

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще раз отметил, что на прошлой неделе Черновицкая, Львовская и Одесская области покинули "красную" зону коронавирусного карантина и анонсировал, что в ближайшее время еще несколько регионов ослабят карантин. Об этом он заявил во время заседания правительства.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что во всех областях фиксируют снижение количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

"За прошедшую неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина. Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни, смогут ослабить карантин", ‒ отметил премьер.

Также Шмыгаль заявил об эффективности адаптивного карантина и призвал местные власти усиливать ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на местах.

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