Експерт розкрив сценарій удару РФ по Україні після відведення військ

Армію РФ стягнули на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

Масштаби заходів з перегрупування російських військ до кордонів України і самого створеного угруповання не співмірні з цілями оголошених в РФ навчань, заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

У матеріалі на НВ він не виключив, що РФ провела комплексну операцію, цілями якої є: демонстрація сили; "примус до дружби" (і України, і Заходу); розкриття оборонного потенціалу України; оцінка хваленої політичної солідарності і можливостей "колективного Заходу" в протистоянні російській агресії.

Військовий експерт вважає, що ще невідомо, яка частина російського угруповання (не виключено, що велика) залишиться на кордонах з Україною.

"Швидше за все, це пов'язано з тим, що в Кремлі ще не сформулювали офіційну відповідь і порядок денний на запропонований Байденом саміт з Путіним ... Росія не готова до різкої конфронтації із Заходом, відчуваючи на собі дедалі більш жорсткі санкції, але й не бажає втрачати позиції "відчайдушного міжнародного свавільника". Виходячи з цього, Кремль зацікавлений у збереженні створеної ним ситуації на кордонах з Україною, що загрожує перетворитися на реальне воєнне зіткнення", - додав Сунгуровський.

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Відведення військ РФ від кордонів України: