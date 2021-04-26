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Експерт розкрив сценарій удару РФ по Україні після відведення військ

26 квітня 2021, 04:28

Велика частина угруповання РФ може залишитися на кордонах з Україною, не виключив Микола Сунгуровський.

Експерт пояснив сенс навчань біля кордонів України
Армію РФ стягнули на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

Масштаби заходів з перегрупування російських військ до кордонів України і самого створеного угруповання не співмірні з цілями оголошених в РФ навчань, заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

У матеріалі на НВ він не виключив, що РФ провела комплексну операцію, цілями якої є: демонстрація сили; "примус до дружби" (і України, і Заходу); розкриття оборонного потенціалу України; оцінка хваленої політичної солідарності і можливостей "колективного Заходу" в протистоянні російській агресії.

Військовий експерт вважає, що ще невідомо, яка частина російського угруповання (не виключено, що велика) залишиться на кордонах з Україною.

"Швидше за все, це пов'язано з тим, що в Кремлі ще не сформулювали офіційну відповідь і порядок денний на запропонований Байденом саміт з Путіним ... Росія не готова до різкої конфронтації із Заходом, відчуваючи на собі дедалі більш жорсткі санкції, але й не бажає втрачати позиції "відчайдушного міжнародного свавільника". Виходячи з цього, Кремль зацікавлений у збереженні створеної ним ситуації на кордонах з Україною, що загрожує перетворитися на реальне воєнне зіткнення", - додав Сунгуровський.

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Відведення військ РФ від кордонів України:

  • Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
  • В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
  • Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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