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Эксперт раскрыл сценарий удара РФ по Украине после отвода войск

26 апреля 2021, 04:28
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Большая часть группировки РФ может остаться на границах с Украиной, не исключил Николай Сунгуровский.

Эксперт объяснил смысл учений у границ Украины
Армию РФ стянули на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Масштабы мероприятий по перегруппировке российских войск к границам Украины и самой созданной группировки не соразмерны с целями объявленных в РФ учений, заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В материале на НВ он не исключил, что РФ провела комплексную операцию, целями которой являются: демонстрация силы; "принуждение к дружбе" (и Украины, и Запада); вскрытие оборонного потенциала Украины; оценка хваленой политической солидарности и возможностей "коллективного Запада" в противостоянии российской агрессии.

Военный эксперт считает, что еще неизвестно, какая часть российской группировки (не исключено, что большая) останется на границах с Украиной.

"Скорее всего, это связано с тем, что в Кремле еще не сформулировали официальный ответ и повестку дня на предложенный Байденом саммит с Путиным ... Россия не готова к резкой конфронтации с Западом, испытывая на себе все более жесткие санкции, но и не хотела бы сдавать позиции, расставаться с образом "грозного международного беспредельщика". Исходя из этого, Кремль заинтересован в сохранении созданной им ситуации на границах с Украиной, грозящей перерасти в реальное военное столкновение", - добавил Сунгуровский.

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Отвод войск РФ от границ Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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