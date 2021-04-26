Эксперт раскрыл сценарий удара РФ по Украине после отвода войск

Армию РФ стянули на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Масштабы мероприятий по перегруппировке российских войск к границам Украины и самой созданной группировки не соразмерны с целями объявленных в РФ учений, заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В материале на НВ он не исключил, что РФ провела комплексную операцию, целями которой являются: демонстрация силы; "принуждение к дружбе" (и Украины, и Запада); вскрытие оборонного потенциала Украины; оценка хваленой политической солидарности и возможностей "коллективного Запада" в противостоянии российской агрессии.

Военный эксперт считает, что еще неизвестно, какая часть российской группировки (не исключено, что большая) останется на границах с Украиной.

"Скорее всего, это связано с тем, что в Кремле еще не сформулировали официальный ответ и повестку дня на предложенный Байденом саммит с Путиным ... Россия не готова к резкой конфронтации с Западом, испытывая на себе все более жесткие санкции, но и не хотела бы сдавать позиции, расставаться с образом "грозного международного беспредельщика". Исходя из этого, Кремль заинтересован в сохранении созданной им ситуации на границах с Украиной, грозящей перерасти в реальное военное столкновение", - добавил Сунгуровский.

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Отвод войск РФ от границ Украины: