Експерти назвали причини подорожчання соняшникової олії

В Україні стрімко дорожчає соняшникова олія / kernel.ua

В Україні швидкими темпами дорожчати соняшникова олія - пляшка олії 0,85 - 0,87 літра коштує вже 50-60 грн. У порівнянні з торішніми цінами, вартість зросла більш ніж удвічі.

За оцінками експертів, зараз внутрішній ринок України споживає за рік приблизно 500 тис. т соняшникової олії, тоді як експортується близько 6-7 млн т. тому внутрішня ціна на цей продукт великою мірою визначається світовими цінами, повідомляє Главком.

При цьому продукт дорожчає не лише в Україні, а й у всіх країнах. Середнє значення індексу цін на рослинні олії FAO в лютому сягнуло найвищого рівня з квітня 2012 року, йдеться у звіті The Food and Agriculture Organization.

Експерти відзначають, що зростанню цін на рослинні масла сприяло зростання цін на сиру нафту. Також на вартість олії вплинула нестача робочої сили в Азії і несприятлива погода в ключових регіонах - виробниках соняшнику.

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Так, за рік (з лютого 2020 по лютий 2021) ціни на рослинну олію зросли на 50%. У свою чергу зовнішні ціни тягнуть за собою внутрішні, насамперед на сировину - виробники соняшнику притримують урожай в очікуванні подальшого зростання вартості.

Серед причин подорожчання олії називають:

несприятливі минулорічні погодні умови

погані прогнози щодо врожаю олійних культур у світі.

Виходить, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон.

Ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових. Відзначимо, що зростає ціна не тільки на олію, але і на насіння соняшнику. У березні культура в портах України здорожчала до 22 850 грн/т.

З початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшнику у 3,6 рази. Так, за січень - лютий 2021 року відвантажили на зовнішні ринки 32 тис.т насіння соняшнику на $13,27 млн. тому Україна стрімко вивозить насіння соняшнику, що також впливає на ціни масла.

Ціни на продукти-про що раніше повідомляв Главред: