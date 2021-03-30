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Експерти назвали причини подорожчання соняшникової олії

30 березня 2021, 22:29

За оцінками експертів, зараз внутрішній ринок України споживає за рік приблизно 500 тис. т соняшникової олії, тоді як експортується близько 6-7 млн т.

Kernel, Кернел, соняшникова олія
В Україні стрімко дорожчає соняшникова олія / kernel.ua

В Україні швидкими темпами дорожчати соняшникова олія - пляшка олії 0,85 - 0,87 літра коштує вже 50-60 грн. У порівнянні з торішніми цінами, вартість зросла більш ніж удвічі.

За оцінками експертів, зараз внутрішній ринок України споживає за рік приблизно 500 тис. т соняшникової олії, тоді як експортується близько 6-7 млн т. тому внутрішня ціна на цей продукт великою мірою визначається світовими цінами, повідомляє Главком.

При цьому продукт дорожчає не лише в Україні, а й у всіх країнах. Середнє значення індексу цін на рослинні олії FAO в лютому сягнуло найвищого рівня з квітня 2012 року, йдеться у звіті The Food and Agriculture Organization.

Експерти відзначають, що зростанню цін на рослинні масла сприяло зростання цін на сиру нафту. Також на вартість олії вплинула нестача робочої сили в Азії і несприятлива погода в ключових регіонах - виробниках соняшнику.

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Так, за рік (з лютого 2020 по лютий 2021) ціни на рослинну олію зросли на 50%. У свою чергу зовнішні ціни тягнуть за собою внутрішні, насамперед на сировину - виробники соняшнику притримують урожай в очікуванні подальшого зростання вартості.

Серед причин подорожчання олії називають:

  • несприятливі минулорічні погодні умови
  • погані прогнози щодо врожаю олійних культур у світі.

Виходить, що виробникам олії невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон.

Ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових. Відзначимо, що зростає ціна не тільки на олію, але і на насіння соняшнику. У березні культура в портах України здорожчала до 22 850 грн/т.

З початку 2021 року Україна збільшила експорт насіння соняшнику у 3,6 рази. Так, за січень - лютий 2021 року відвантажили на зовнішні ринки 32 тис.т насіння соняшнику на $13,27 млн. тому Україна стрімко вивозить насіння соняшнику, що також впливає на ціни масла.

Ціни на продукти-про що раніше повідомляв Главред:

  • Економіст Олег Пендзин заявив, що зростання цін на продукти харчування в Україні є неминучою тенденцією в найближчому майбутньому. Однак ціни будуть рости в межах купівельної спроможності населення.
  • В Україні з початку 2021 року підвищилися ціни на продукти харчування. Зокрема, зросла вартість борошна, курячих яєць, соняшникової олії, м'яса і круп. Наступне подорожчання експерти прогнозують навесні-очікується, що подорожчають Зернові, м'ясо, овочі та фрукти.
  • Раніше Олексій Дорошенко спрогнозував, що в Україні в найближчі місяці буде зростатиме ціна на чорний хліб.
  • Держстат оприлюднив дані середніх споживчих цін на товари та послуги в Україні. Найбільше підскочили в ціні яблука - вони подорожчали в два рази з початку року.

олія ціни на продукти новини України
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