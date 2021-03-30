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Эксперты назвали причины подорожания подсолнечного масла

30 марта 2021, 22:29
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По оценкам экспертов, сейчас внутренний рынок Украины потребляет за год примерно 500 тыс. т подсолнечного масла, тогда как экспортируется около 6-7 млн т.

Kernel, Кернел, подсолнечное масло
В Украине стремительно дорожает подсолнечное масло / kernel.ua

В Украине быстрыми темпами дорожает подсолнечное масло - бутылка масла 0,85-0,87 литра стоит уже 50-60 грн. По сравнению с прошлогодними ценами, стоимость возросла более ем в два раза.

По оценкам экспертов, сейчас внутренний рынок Украины потребляет за год примерно 500 тыс. т подсолнечного масла, тогда как экспортируется около 6-7 млн т. Поэтому внутренняя цена на этот продукт большой мере определяется мировыми ценами, сообщает Главком.

При этом продукт дорожает не только в Украине, но и во всех странах. Среднее значение индекса цен на растительные масла FAO в феврале достигло самого высокого уровня с апреля 2012 года. Об этом говорится в отчете The Food and Agriculture Organization.

Эксперты отмечают, что росту цен на растительные масла способствовал рост цен на сырую нефть. Также на стоимость масла повлияла нехватка рабочей силы в Азии и неблагоприятная погода в ключевых регионах-производителях подсолнечника.

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Так, за год (с февраля 2020 по февраль 2021) цены на растительное масло выросли на 50%. В свою очередь внешние цены влекут за собой внутренние, прежде всего на сырье – производители подсолнечника придерживают урожай в ожидании дальнейшего роста стоимости.

Среди причин подорожания масла называют:

  • неблагоприятные прошлогодние погодные условия
  • плохие прогнозы по урожаю масличных культур в мире.

Получается, что производителям масла невыгодно продавать продукцию дешево на внутреннем рынке, поэтому они ее поставляют за границу.

Цены в магазинах внутри страны подгоняют к мировым. Отметим, что растет цена не только на масло, но и на семена подсолнечника. В марте культура в портах Украины подорожала до 22 850 грн/т.

С начала 2021 года Украина увеличила экспорт семян подсолнечника в 3,6 раза. Так, за январь-февраль 2021 года отгрузили на внешние рынки 32 тыс. т семян подсолнечника на $13,27 млн. Поэтому Украина стремительно вывозит семена подсолнечника, что также влияет на цены масла.

Цены на продукты – о чем ранее сообщал Главред:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
  • Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.

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