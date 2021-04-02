Експерти пояснили, чому в Україні сильно подорожчають продукти / УНІАН

В Україні стрімке зростання цін на продукти викликаний світовою продуктовою кризою і монетарною політикою влади країни. Про це розповіли експерти в коментарі порталу РБК-Україна.

"Неврожай і економічна криза, викликана пандемією, призвели до дефіциту продовольства в світі. За прогнозом ООН в 2021 році страждати від голоду будуть понад 270 мільйонів людей. Зростання цін на світових ринках збільшило експорт продовольства з України, особливо це стосується зернових і масляних культур. Це, своєю чергою, викликало підвищення цін на продукти на внутрішньому ринку", - заявив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Інвест-аналітик Вадим Бардась вважає, що збільшення цін на харчі безпосередньо викликане монетарною політикою в Україні.

"У 2021 році очікується продовження м'якої монетарної політики як стосовно долара, так і гривні. Це впливатиме на загальний обсяг грошової маси як в глобальній економіці, так і в Україні. Зокрема, враховуючи плани США з приводу викупу іпотечних і казначейських зобов'язань, кількість долара в обігу збільшиться на 15%, а гривневі маси через зростання піраміди ОВДП додасть 18%. В результаті Україна отримає імпорт доларової інфляції помноженої на зростання внутрішнього індексу споживчих цін. Це призведе до збільшення загального рівня цін в економіці на 20-25%", ‒ сказав він.

Хмелевський переконаний, що в Україні незабаром подорожчають практично всі продукти зі споживчого кошика.

"Зростають ціни на хліб, борошно, крупи. Ціни на олію б'ють рекорди. Зростання цін на зернові збільшило вартість м'яса і яєць. Крім того, на подорожчання продовольства вплинуло подорожчання пального, газу та електроенергії. Особливо це стосується овочів і фруктів старого врожаю, які зберігаються в холодильниках", ‒ підсумував він.

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