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Эксперты объяснили, почему в Украине сильно подорожают продукты

2 апреля 2021, 11:26
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Специалисты убеждены, что в Украине вскоре подорожают практически все продукты, которые официально входят в состав потребительской корзины.

Продукты
Эксперты объяснили, почему в Украине сильно подорожают продукты / УНИАН

В Украине стремительный рост цен на продукты вызван мировым продуктовым кризисом и монетарной политикой властей страны. Об этом рассказали эксперты в комментарии порталу РБК-Украина.

"Неурожай и экономический кризис, вызванный пандемией, привели к дефициту продовольствия в мире. По прогнозу ООН в 2021 году страдать от голода будут более 270 миллионов людей. Рост цен на мировых рынках увеличил экспорт продовольствия из Украины, особенно это касается зерновых и масляных культур. Это в свою очередь вызвало повышение цен на продукты на внутреннем рынке", ‒ заявил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Инвест-аналитик Вадим Бардась считает, что увеличение цен на продукты питания напрямую вызван с монетарной политикой в Украине.

"В 2021 году ожидается продолжение мягкой монетарной политики как по отношению к доллару, так и к гривне. Это будет влиять на общий объем денежной массы как в глобальной экономике, так и в Украине. В частности, учитывая планы США по поводу выкупа ипотечных и казначейских обязательств, количество доллара в обращении увеличится на 15%, а гривневые массы из-за роста пирамиды ОВГЗ добавит 18%. В результате Украина получит импорт долларовой инфляции умноженной на рост внутреннего индекса потребительских цен. Это приведет к увеличению общего уровня цен в экономике на 20-25%", ‒ сказал он.

Хмелевский убежден, что в Украине вскоре подорожают практически все продукты из потребительской корзины.

"Растут цены на хлеб, муку, крупы. Цены на масло бьют рекорды. Рост цен на зерновые увеличил стоимость мяса и яиц. Кроме того, на подорожание продовольствия повлияло подорожание горючего, газа и электроэнергии. Особенно это касается овощей и фруктов старого урожая, которые хранятся в холодильниках", ‒ подытожил он.

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Цены на продукты – о чем ранее сообщалось:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
  • Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.
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