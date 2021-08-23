Олена Зеленська підкорила неймовірним образом на саміті перших леді і джентльменів

Олена Зеленська підкорила зовнішнім виглядом / instagram.com/olenazelenska_official/

У Києві сьогодні, 23 серпня, відбувся перший саміт перших леді і джентльменів. Його відкрила перша леді України Олена Зеленська.

Захід організовано для обговорення питань рівності, розвитку суспільства, доступу до медичних та соціальних послуг. Його мета - створення міжнародної діалогової платформи, яка сприятиме вирішенню гуманітарних проблем у світі.

"Я надзвичайно щаслива, що саме моя країна на 30-річні незалежності стала місцем зустрічі перших леді та джентльменів. Ми стаємо більш міцними і помітними в світі", - написала дружина президента України в Instagram.

Саміт Олена Зеленська відкрила в білому брючному костюмі з двобортним піджаком оригінального крою: в ньому є всього один лацкан. Акцентом вбрання стала золота брошка у вигляді орнаменту вишиванки.

Захід Олени Зеленської також відвідали дружина президента Ради Європи Амелі Дербаудренгьєн-Мішель, перша леді Хорватії Саня Мусіч Міланович, перша леді Литовської Республіки Діана Науседене, перша леді Коста-Ріки Клаудія Доблес та інші.

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Спеціальними гостями саміту стали автор бестселера Чорний лебідь Насим Талеб і колишня перша леді США Хілларі Клінтон, яка приєдналася до зустрічі онлайн.

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