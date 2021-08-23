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Елена Зеленская покорила невероятным образом на саммите первых леди и джентльменов

23 августа 2021, 16:51

Саммит первая леди открыла в белом брючном костюме с двубортным пиджаком оригинального кроя.

Елена Зеленская покорила внешним видом / instagram.com/olenazelenska_official/

В Киеве сегодня, 23 августа, состоялся первый саммит первых леди и джентльменов. Его открыла первая леди Украины Елена Зеленская.

Мероприятие организовано для обсуждения вопросов равенства, развития общества, доступа к медицинским и социальным услугам. Его цель - создание международной диалоговой платформе, которая будет способствовать решению гуманитарных проблем в мире.

"Я чрезвычайно счастлива, что именно моя страна на 30-летние независимости стала местом встречи первых леди и джентльменов. Мы становимся более крепкими и заметными в мире", - написала супруга президента Украины в Instagram.

Саммит Елена Зеленская открыла в белом брючном костюме с двубортным пиджаком оригинального кроя: в нем есть всего один лацкан. Акцентом наряда стала золотая брошь в виде орнамента вышиванки.

Мероприятие Елены Зеленской также посетили жена президента Совета Европы Амели Дербаудренгьен-Мишель, первая леди Хорватии Саня Мусич Миланович, первая леди Литовской Республики Диана Науседене, первая леди Коста-Рики Клаудия Доблес и другие.

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Специальными гостями саммита стали автор бестселлера Черный лебедь Насим Талеб и бывшая первая леди США Хиллари Клинтон, которая присоединилась ко встрече онлайн.

Образы Елены Зеленской - о чем ранее сообщал Главред:

4 марта первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе. Елена Зеленская выбрала стильный белоснежный костюм.

Ранее первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом.

viber
Елена Зеленская
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