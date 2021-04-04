Олена Зеленська захопила елегантним вбранням в Катарі

Під час візиту в Катар президент і перша леді обговорять питання співпраці двох країн у багатьох сферах.
Президент України Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська 4 квітня прибули в Катар з діловим візитом.
Як повідомляють в Офісі президента, президент України і його дружина планують провести в Державі Катар ряд ділових зустрічей. Під час них вони обговорять питання співпраці двох країн у багатьох сферах.
По прибуттю в Катар, перша леді підкорила публіку бездоганним вбранням, який продемонструвала на трапі літака.
Перша леді постала перед камерами в білосніжній шовковій довгій спідниці, яка красиво майоріла на вітрі, а також в чорному елегантному жакеті.
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Тонкий ремінець вдало підкреслював елегантну фігуру. Також на шиї Олени Зеленської виднілася стильна хустку з принтом, яка доповнювала look.
Таке вбрання дружина президента поєднала з ніжно-рожевими туфлями з гострим носком на підборах. Олена Зеленська розпустила волосся і поклала їх легкими хвилями.
На обличчі першої леді був легкий макіяж з акцентом на очі.
Як і Володимир Зеленський, Олена постала з чорною захисною маскою.
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