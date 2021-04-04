Елена Зеленская восхитила элегантным нарядом в Катаре

Елена Зеленская удивила стильным нарядом / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская 4 апреля прибыли в Катар с деловым визитом.

Как сообщают в Офисе президента, президент Украины и его жена планируют провести в Государстве Катар ряд деловых встреч. Во время них они обсудят вопросы сотрудничества двух стран во многих сферах.

По прибытию в Катар, первая леди покорила публику безупречным образом, который продемонстрировала на трапе самолета.

Первая леди предстала перед камерами в белоснежной шелковой длинной юбке, которая красиво развевалась на ветру, а также в черном элегантном жакете.

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Тонкий ремешок удачно подчеркивал элегантную фигуру. Также на шее Елены Зеленской виднелся стильный платок с принтом, который дополнял look.

Такой наряд супруга президента соединила с нежно-розовыми туфлями с острым носком на каблуках. Елена Зеленская распустила волосы и уложила их легкими волнами.

На лице первой леди был легкий макияж с акцентом на глазах.

Как и Владимир Зеленский, Елена предстала с черной защитной маской согласно карантинным.

Образы Елены Зеленской - о чем ранее сообщал Главред: