Елена Зеленская восхитила элегантным нарядом в Катаре

Во время визита в Катар президент и первая леди обсудят вопросы сотрудничества двух стран во многих сферах.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская 4 апреля прибыли в Катар с деловым визитом.
Как сообщают в Офисе президента, президент Украины и его жена планируют провести в Государстве Катар ряд деловых встреч. Во время них они обсудят вопросы сотрудничества двух стран во многих сферах.
По прибытию в Катар, первая леди покорила публику безупречным образом, который продемонстрировала на трапе самолета.
Первая леди предстала перед камерами в белоснежной шелковой длинной юбке, которая красиво развевалась на ветру, а также в черном элегантном жакете.
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Тонкий ремешок удачно подчеркивал элегантную фигуру. Также на шее Елены Зеленской виднелся стильный платок с принтом, который дополнял look.
Такой наряд супруга президента соединила с нежно-розовыми туфлями с острым носком на каблуках. Елена Зеленская распустила волосы и уложила их легкими волнами.
На лице первой леди был легкий макияж с акцентом на глазах.
Как и Владимир Зеленский, Елена предстала с черной защитной маской согласно карантинным.
Образы Елены Зеленской - о чем ранее сообщал Главред:
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