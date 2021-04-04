Зеленский прибыл в Катар, стали известны детали визита

Запланированы переговоры президента Украины с руководством Катара.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской прибыл в Катар с официальным визитом.
Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, запланированы переговоры Зеленского руководством Катара.
В частности, президент Украины встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани.
Во время встреч предполагается обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.
По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Визит Зеленского в Катар: о чем будет договариваться президент
Как уточнил внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов, в ходе официального визитаЗеленского в Катар украинская сторона намерена обсудить ряд экономических, энергетических и сельскохозяйственных проектов совместного сотрудничества.
"Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, а также поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях, инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине, а также вопросы помощи с безопасностью на чемпионате по футболу в Катаре, ситуация с COVID, сотрудничеству в направлении кибербезопасности", - сообщил Милованов в комментарии Интерфакс-Украина.
По его словам, "совместные с Катаром проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках".
Милованов также добавил, что "Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером, а визит главы украинского государства позволить очертить основные приоритеты этого партнёрства".
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во втором полугодии 2021 года намерен осуществить азиатское турне, во время которого посетит Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Сингапур.
- Кроме того, в Украину в первой половине 2021 года приедет президент Франции Эммануэль Макрон.