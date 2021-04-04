Зеленский прибыл в Катар, стали известны детали визита

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Катар / Facebook/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской прибыл в Катар с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, запланированы переговоры Зеленского руководством Катара.

В частности, президент Украины встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани.

Во время встреч предполагается обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Визит Зеленского в Катар: о чем будет договариваться президент

Как уточнил внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов, в ходе официального визитаЗеленского в Катар украинская сторона намерена обсудить ряд экономических, энергетических и сельскохозяйственных проектов совместного сотрудничества.

"Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, а также поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях, инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине, а также вопросы помощи с безопасностью на чемпионате по футболу в Катаре, ситуация с COVID, сотрудничеству в направлении кибербезопасности", - сообщил Милованов в комментарии Интерфакс-Украина.

/ Facebook/president.gov.ua

По его словам, "совместные с Катаром проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках".

Милованов также добавил, что "Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером, а визит главы украинского государства позволить очертить основные приоритеты этого партнёрства".

/ Facebook/president.gov.ua