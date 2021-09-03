Єрмак поставив на місце Порошенка після його "порад" Зеленському

Андрій Єрмак / РБК-Україна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак іронічно відповів на "поради", які нещодавно колишній президент Петро Порошенко дав Володимиру Зеленському перед його візитом в США і зустріччю з Джо Байдном.

Глава ОП в ефірі 1+1 зазначив, що що Зеленський слухає поради інших людей, але не Порошенка.

Єрмак впевнений в тому, що зараз Україна має кращого президента за всю історію. За його словами, Зеленський прислухається до думок не тільки членів своєї команди, а й до досвідчених людей.

"Але не думаю, що в цьому списку є п'ятий президент України", - підкреслив глава ОП.

Як відомо, 30 серпня колишній президент на своїй сторінці в Facebook оприлюднив майже шестихвилинне відео під назвою "Порошенко дав настанови Зеленському". У ньому він розповів, на чому Зеленський повинен зосередитися в США, з ким зустрітися і які питання обговорити.

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Раніше в Офісі президента прокоментували звинувачення Петра Порошенка на адресу Володимира Зеленського після нападу на нього з зеленкою в центрі Києва.

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Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що інцидент з екс-президентом є звичайним хуліганством.

На його думку, заяви Порошенка "потрібно розглядати тільки через призму його шалених фобій".

Радник глави ОП упевнений, що в ході урочистостей 24 серпня Порошенко "опинився абсолютним інформаційним аутсайдером - і тому використовував навіть такий безглуздий і відверто хуліганський привід, щоб хоч якось перебити вкрай позитивну парадну повістку".

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського і Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільна заява про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.