Єрмак поставив на місце Порошенка після його "порад" Зеленському

Володимир Зеленський слухає поради досвідчених людей, але не Петра Порошенка, підкреслив глава ОП.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак іронічно відповів на "поради", які нещодавно колишній президент Петро Порошенко дав Володимиру Зеленському перед його візитом в США і зустріччю з Джо Байдном.
Глава ОП в ефірі 1+1 зазначив, що що Зеленський слухає поради інших людей, але не Порошенка.
Єрмак впевнений в тому, що зараз Україна має кращого президента за всю історію. За його словами, Зеленський прислухається до думок не тільки членів своєї команди, а й до досвідчених людей.
"Але не думаю, що в цьому списку є п'ятий президент України", - підкреслив глава ОП.
Як відомо, 30 серпня колишній президент на своїй сторінці в Facebook оприлюднив майже шестихвилинне відео під назвою "Порошенко дав настанови Зеленському". У ньому він розповів, на чому Зеленський повинен зосередитися в США, з ким зустрітися і які питання обговорити.
Раніше в Офісі президента прокоментували звинувачення Петра Порошенка на адресу Володимира Зеленського після нападу на нього з зеленкою в центрі Києва.
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Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що інцидент з екс-президентом є звичайним хуліганством.
На його думку, заяви Порошенка "потрібно розглядати тільки через призму його шалених фобій".
Радник глави ОП упевнений, що в ході урочистостей 24 серпня Порошенко "опинився абсолютним інформаційним аутсайдером - і тому використовував навіть такий безглуздий і відверто хуліганський привід, щоб хоч якось перебити вкрай позитивну парадну повістку".
Візит Зеленського до США
Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.
Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського і Байдена не було.
Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільна заява про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.