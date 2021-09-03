Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому

Владимир Зеленский слушает советы опытных людей, но не Петра Порошенко, подчеркнул глава ОП.
Глава Офиса президента Андрей Ермак иронично ответил на "советы", которые недавно бывший президент Петр Порошенко дал Владимиру Зеленскому перед его визитом в США и встречей с Джо Байдном.
Глава ОП в эфире 1+1 отметил, что что Зеленский слушает советы других людей, но не Порошенко.
Ермак уверен в том, что сейчас Украина имеет лучшего президента за всю историю. По его словам, Зеленский прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к опытным людям.
"Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины", - подчеркнул глава ОП.
Как известно, 30 августа бывший президент на своей странице в Facebook обнародовал почти шестиминутное видео под названием "Порошенко дал наставления Зеленскому". В нем он рассказал, на чем Зеленский должен сосредоточиться в США, с кем встретиться и какие вопросы обсудить.
Ранее в Офисе президента прокомментировали обвинения Петра Порошенко в адрес Владимира Зеленского после нападения на него с зеленкой в центре Киева.
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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что инцидент с экс-президентом является обычным хулиганством.
По его мнению, заявления Порошенко "нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий".
Советник главы ОП уверен, что в ходе торжеств 24 августа Порошенко "оказался абсолютным информационным аутсайдером – и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку".
Визит Зеленского в США
Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.
Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.
Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.