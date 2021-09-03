Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому

Андрей Ермак / РБК-Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак иронично ответил на "советы", которые недавно бывший президент Петр Порошенко дал Владимиру Зеленскому перед его визитом в США и встречей с Джо Байдном.

Глава ОП в эфире 1+1 отметил, что что Зеленский слушает советы других людей, но не Порошенко.

Ермак уверен в том, что сейчас Украина имеет лучшего президента за всю историю. По его словам, Зеленский прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к опытным людям.

"Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины", - подчеркнул глава ОП.

Как известно, 30 августа бывший президент на своей странице в Facebook обнародовал почти шестиминутное видео под названием "Порошенко дал наставления Зеленскому". В нем он рассказал, на чем Зеленский должен сосредоточиться в США, с кем встретиться и какие вопросы обсудить.

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Ранее в Офисе президента прокомментировали обвинения Петра Порошенко в адрес Владимира Зеленского после нападения на него с зеленкой в центре Киева.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что инцидент с экс-президентом является обычным хулиганством.

По его мнению, заявления Порошенко "нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий".

Советник главы ОП уверен, что в ходе торжеств 24 августа Порошенко "оказался абсолютным информационным аутсайдером – и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку".

Визит Зеленского в США

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.