"Глупое заявление": в ОП осадили нахамившего Зеленскому Порошенко после атаки с зеленкой

Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева / bbc.com

В Офисе президента прокомментировали обвинения Петра Порошенко в адрес Владимира Зеленского после нападения на него с зеленкой в центре Киева.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил LIGA.net, что инцидент с экс-президентом является обычным хулиганством.

По его мнению, заявления Порошенко "нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий".

Советник главы ОП уверен, что в ходе торжеств 24 августа Порошенко "оказался абсолютным информационным аутсайдером – и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку".

Он также опроверг утверждение о том, что в ОП причастны к провокации против Порошенко с зеленкой.

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"Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка", – добавил Подоляк.

Атака с зеленкой на Порошенко

Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.

Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.

В Сети появилось видео, как его ведут правоохранители.

Порошенко обвинил Зеленского в травле

После совершенного на него нападения экс-президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

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"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками.