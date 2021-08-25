"Глупое заявление": в ОП осадили нахамившего Зеленскому Порошенко после атаки с зеленкой

В ходе торжеств 24 августа Петр Порошенко оказался абсолютным информационным аутсайдером, говорит Михаил Подоляк.
В Офисе президента прокомментировали обвинения Петра Порошенко в адрес Владимира Зеленского после нападения на него с зеленкой в центре Киева.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил LIGA.net, что инцидент с экс-президентом является обычным хулиганством.
По его мнению, заявления Порошенко "нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий".
Советник главы ОП уверен, что в ходе торжеств 24 августа Порошенко "оказался абсолютным информационным аутсайдером – и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку".
Он также опроверг утверждение о том, что в ОП причастны к провокации против Порошенко с зеленкой.
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"Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка", – добавил Подоляк.
Атака с зеленкой на Порошенко
Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.
Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.
В Сети появилось видео, как его ведут правоохранители.
Порошенко обвинил Зеленского в травле
После совершенного на него нападения экс-президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
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"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками.