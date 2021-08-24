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Порошенко после нападения резко обратился к Зеленскому и заговорил о "зеленых соплях"

24 августа 2021, 20:40
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Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в том, что напавшего на него якобы "спрятали на Банковой".

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Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева / bbc.com

После совершенного на него нападения экс-президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками.

"Владимир Александрович, не бойтесь Порошенко. Не бойтесь этих десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей Независимости. Для нас это праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014-2015-м", - добавил Порошенко.

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Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.

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Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.

В Сети появилось видео, как его ведут правоохранители.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский новости Украины
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