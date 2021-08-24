Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали

Петр Порошенко / Скриншот

Бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.

Инцидент произошел возле входа в метро Крещатик, когда тот направлялся к Кабмину. Видео публикует Telegram-канал Политика страны.

Отметим, что на видео Порошенко закрыл лицо маской, однако под ней просматриваются зеленые пятна.

При этом, что после атаки на него, Порошенко подошел к экипажу патрульной полиции и сел в полицейское авто.

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Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.

В Сети появилось видео. как его ведут правоохранители.

Добавим, что на руках задержанного видны следы зеленки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что предвыборная поездка экс-президента Петра Порошенко по западной Украине обернулась новым скандалом. На этот раз бывшего "гаранта" не очень радушно встретили в Ужгороде.

В свою очередь Порошенко в долгу не остался, выкрикивая со сцены оскорбления в адрес оппонентов.