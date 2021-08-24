Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали

Петр Порошенко закрыл лицо маской, однако под ней просматривались пятна зеленки на его лице.
Бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.
Инцидент произошел возле входа в метро Крещатик, когда тот направлялся к Кабмину. Видео публикует Telegram-канал Политика страны.
Отметим, что на видео Порошенко закрыл лицо маской, однако под ней просматриваются зеленые пятна.
При этом, что после атаки на него, Порошенко подошел к экипажу патрульной полиции и сел в полицейское авто.
Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.
В Сети появилось видео. как его ведут правоохранители.
Добавим, что на руках задержанного видны следы зеленки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что предвыборная поездка экс-президента Петра Порошенко по западной Украине обернулась новым скандалом. На этот раз бывшего "гаранта" не очень радушно встретили в Ужгороде.
В свою очередь Порошенко в долгу не остался, выкрикивая со сцены оскорбления в адрес оппонентов.