"Це катастрофа": Никифоров боїться йти на ЛГБТ-прайд після хвилі хейту

Никифоров передумав йти на прайд на підтримку ЛГБТ

Спікер президента України Сергій Нікіфоров заявив, що побоюється йти на запланований на 19 вересня прайд на підтримку ЛГБТ-спільноти через хвилю хейту, яка обрушилася на нього після публікації фото з Вашингтона під час візиту української делегації, пишуть Українські Новини.

Никифоров заявив, що абсолютно не очікував на такий резонанс від простої фотографії. Прессекретар пояснив, що просто дурів і зробив знімки у вільний час. Никифоров вважає, що людині в маленьких дозах можна посміхатися і дозволяти собі самоіронію. Але через реакцію громадськості він сумнівається, чи йти йому 19 вересня на ЛГБТ-прайд.

"Я ще хотів піти на прайд, підтримати, а тепер ось думаю - чи варто? Тому що взагалі це буде катастрофа", - пояснив Никифоров.

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Прессекретар сказав, що тепер зрозумів, яким люди очікують його бачити:

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"Але зате я тепер краще розумію очікування людей від прессекретаря президента: кам'яне обличчя, посміхатися не можна, язик висовувати не можна, танцювати не можна, нічого не можна - ну, добре, гаразд".

Раніше Главред писав про те, що новий прессекретар президента Сергій Нікіфоров потрапив у свій перший скандал на цій посаді, опублікувавши сумнівне фото з Монументом Вашингтону.

Спікер на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив два фото – на першому він зображений серйозним на тлі Монумента Вашингтона, а на другому – з висунутим язиком і старим фототрюком з перспективою, при якому він нібито піднімає пальцями стелу, що знаходиться далеко.