"Їдьте в РФ": Зеленський різко звернувся до жителів Донбасу, які вважають себе росіянами

Володимир Зеленський / Скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що окуповані райони Донбасу, а також захоплений РФ Крим ніколи не буде російською територією.

В інтерв'ю на каналі Дом він підкреслив, що тим, хто зараз живе на тимчасово окупованому Донбасі потрібно розібратися в собі, і відповісти на питання, хто вони: українці чи росіяни.

Зеленський підкреслив, що якщо відповідь "російський", то краще вже підшукувати місце в Росії, оскільки Донбас буде українським, більше того без України там ніколи не буде цивілізації.

"Донбас ніколи не буде російською територією, рано чи пізно Україна повернеться. Неважливо, скільки часу він буде окупований", - заявив президент.

А всіх тих жителів регіону, які пов'язують своє майбутнє з Росією, а не з Україною він закликав їхати в РФ.

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"Любиш Росію і вважаєш, що все життя відчував, що територія України - це Росія, якщо ти так відчуваєш, то в ім'я своїх дітей і онуків вже потрібно їхати і шукати собі місце в Росії - це правильно", - зазначив глава держави.

Він упевнений в тому, що Донбас ніколи не буде російською територією. На його думку "Без України на цій території цивілізації не буде. Це як стіна в Берліні. Це неважливо, в будь-якому випадку люди, історія скористаються моментом і стіна завалиться. Якщо не домовляться, все рівно, скористаються моментом люди". Все одно, за словами Зеленського, настане момент повернення, і не важливо, скільки це займе часу.

При цьому Зеленський додав, що силою ніхто нікого виганяти не буде.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона нібито не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в статті глави РФ "про історичну єдність росіян і українців".

Зокрема, мова йде про те, що Росія нібито "зробила все можливе для того, щоб припинити війну на Донбасі". А саме-уклала Мінські домовленості, які Україна, як переконаний Путін, нібито відмовляється виконувати.