Фекальна атака: на Буковині батько студента викупав у нечистотах хабарницю-педагога

Обурений батько випускника облив нечистотами викладачку / скріншот

В Чернівецької області батько випускника одного з навчальних закладів облив фекаліями викладачку, яку звинуватив у вимаганні хабара.

Як пишуть в співтоваристві ХЧ в Facebook, батько одного з випускників медичного вузу облив фекаліями викладачку нібито через побори.

Інцидент стався після святкування з нагоди вручення дипломів.

На кадрах можна помітити, що облита фекаліями викладачка була в святковій сукні, а поруч з нею знаходилися студенти.

"Це тобі за сина. Вкрала чотири роки життя його. Це тобі за сина, гівно це, за його диплом. Я тобі дам 300 євро!",- закричав чоловік, який атакував жінку.

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За даними molbuk.ua, згодом викладачка, яку облили нечистотами, звернулася до поліції.

"Відкрили кримінальне провадження за статтею 296, частина 2 — хуліганство", — розповіли в прес-службі Головного управління Національної поліції.

Нагадаємо, в Донецькій області жінка вирішила погодувати вуличних котів, проте нарвалася на протест сусідки, яка сиділа на лавочці, яка суворо заборонила їй це робити біля будинку. Через певний час біля дверей годуючої кішок дами були виявлені котячі фекалії, які підклала ця ж сусідка. Камери відеоспостереження зафіксували акт помсти у вигляді "закладання бомби".